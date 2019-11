, protagonista della nuova copertina di Vanity Fair , ha parlato con il giornale della sua carriera e di, il film in solitaria dedicato a Vedova Nera.

L’attrice ha parlato dei suoi successi e della sua inclinazione ad aspettarsi sempre il peggio (“Ma sto cercando di cambiare“) e ha poi chiarito le sue intenzioni per il nuovo cinecomic Marvel in arrivo nel 2020:

Non volevo che fosse una storia di origini. Non volevo che fosse una storia di spionaggio o che in generale fosse superficiale. Volevo farlo a patto che si addicesse allo sviluppo del personaggio. Ho trascorso tantissimo tempo a mostrare pian piano tutte le sue sfaccettature, perciò a meno che non avessimo in mano qualcosa di profondo, non ci sarebbe stato motivo di farlo. Anche perché il lavoro che ho fatto con Endgame mi ha effettivamente fatto sentire realizzata, sarei stata felice di chiudere in quel modo. Perciò doveva esserci un motivo pratico che non fosse il mungere la stessa vacca.