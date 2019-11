Nonostante le nuove uscite, saràil grande protagonista del Ringraziamento al box-office americano. Il film d’animazione Disney ha debuttato in testa alla classifica lo scorso weekend, e ha mantenuto degli incassi giornalieri invidiabili: martedì, per esempio, ha raccolto ben 20 milioni di dollari salendo a 163 milioni complessivi. L’idea è che nei cinque giorni del weekend lungo (da mercoledì a domenica) la pellicola possa incassare un centinaio di milioni di dollari e battere qualche record (attualmente The Hunger Games: La Ragazza di Fuoco detiene il primato del maggiore incasso nei cinque giorni con 109.9 milioni di dollari). Insomma, entro lunedì sera Frozen 2 potrebbe superare i 275 milioni complessivi. Il primo film, nel 2013, ottenne il secondo miglior weekend del Ringraziamento di sempre con 67.4 milioni di dollari, ma aveva alle spalle due settimane di preview.

La nuova uscita principale del weekend è Knives Out – Cena con Delitto, che durante lo scorso weekend è stato proiettato in anteprima in un migliaio di cinema incassando 2 milioni di dollari, mentre martedì è stato proiettato in altri 2.500 cinema raccogliendo 1.6 milioni. Secondo la Lionsgate il film di Rian Johnson chiuderà il weekend lungo con circa 20 milioni di dollari, ma è assai probabile che raccolga ben di più anche grazie al passaparola positivo (in molti prevedono circa 30 milioni).

C’è poi Queen & Slim, che uscirà in 1.690 cinema e dovrebbe incassare una dozzina di milioni. Tra i film in tenitura, Le Mans ’66 dovrebbe essere quello che terrà meglio, con una ventina di milioni nei cinque giorni.

Ma l’attenzione è tutta su Frozen 2 per quello che è uno dei momenti più ricchi dell’anno al box-office americano, ma le previsioni sono in calo rispetto al Ringraziamento di un anno fa, che vide lo scontro di Ralph Spacca Internet e Creed II. Proprio Frozen 2 però dovrebbe contribuire a far chiudere novembre in crescita rispetto al 2018.

Fonte: Pro.boxoffice | BoxOfficeMojo