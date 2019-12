Come previsto,ha stravinto il weekend lungo del Ringraziamento negli Stati Uniti, battendo il record di Hunger Games: La Ragazza di Fuoco per il maggiore incasso nei cinque giorni, con 123.7 milioni di dollari da mercoledì a domenica (e 85.2 da venerdì a domenica). Complessivamente il film d’animazione ha così raggiunto i 287.5 milioni di dollari in dieci giorni, che diventano ben 738.5 milioni in tutto il mondo: di questo passo, raggiungerà il miliardo di dollari nel giro di circa una settimana e sarà l’ennesimo film Disney a farlo in questo 2019.

Novembre 2019 ha chiuso a 788 milioni di dollari, in deciso calo rispetto al 2018, quando venne raccolto più di un miliardo di dollari negli Stati Uniti. In realtà, è stato il peggior novembre dal 2007, ma complessivamente il 2019 dovrebbe recuperare terreno grazie ai dati di dicembre.

Al secondo posto Cena con Delitto – Knives Out sorprende con 27 milioni di dollari nei tre giorni, che salgono a 41.7 milioni in cinque giorni (incluse le varie anteprime), un risultato superiore anche alle più rosee aspettative. A livello globale, la pellicola di Rian Johnson ha raccolto già 70 milioni di dollari.

Scende al terzo posto Le Mans ’66, con 13.2 milioni di dollari in tre giorni e un totale di 81 milioni (che salgono a 143 in tutto il mondo). Tiene bene al quarto posto Un Amico Straordinario: il film con Tom Hanks raccoglie altri 11.8 milioni di dollari in tre giorni, salendo a 32.3 milioni di dollari.

Apre al quinto posto Queen & Slim, con 11.7 milioni in tre giorni e 15.8 dall’esordio, in cinque giorni. Anche in questo caso, il risultato è molto sopra le aspettative, ed è stato raggiunto grazie a soli 1.690 cinema.

Sesta posizione per 21 Bridges, con 5.8 milioni in tre giorni e un totale di 19.4 milioni di dollari in dieci giorni (ne è costati 33).

Settima posizione per Playing with Fire, con 4.2 milioni di dollari e un totale di 39.2 milioni di dollari, mentre all’ottavo posto Midway incassa 3.9 milioni in tre giorni e sale così a 50.2 milioni in un mese.

Nona posizione per Last Christmas, che incassa 2 milioni in tre giorni e sale a 31.6 milioni complessivi, mentre chiude la top-ten Joker, con 1.98 milioni di dollari e un totale di 330.6 milioni complessivi.

Potete commentare qui sotto o sul forum.