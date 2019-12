Cancellato il film che doveva realizzare per Netflix con Mads Mikkelsen, Alexander Payne non si è certo fermato e ha già trovato un nuovo progetto: una nuova versione de

Deadline rivela infatti che il regista non si dedicherà né alla commedia horror con Emma Stone e Ralph Fiennes intitolata The Menu, né sul dramma The Burial, ma reinventerà il classico di Gabriel Axel vincitore dell’Oscar nel 1987. Scritto dal commediografo Guy Branum, il nuovo film sarà ambientato in una comunità religiosa del Minnesota, dove due sorelle zitelle accettano di accogliere un rifugiato, che durante uno straordinario pasto le costringerà a confrontarsi con i loro rimorsi.

Il film originale vedeva una rifugiata parigina cucinare uno splendido pasto francese in un villaggio di conservatori in Danimarca. Scritto e diretto da Axel e basato sull’omonimo racconto di Karen Blixen, ha ricevuto una menzione speciale nella sezione Un Certain Regard a Cannes e successivamente l’Oscar come miglior film straniero.