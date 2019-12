Qualche ora fa, i fratelli Safdie e il lorosono stati sconfitti ai Gotham Awards da, la pellicola di, presentata al Festival di Venezia, che ha ottenuto quattro premi tra cui miglior film e miglior attore protagonista (Adam Driver).

Sandler si è poi preso una rivincita di peso trionfando come Miglior Attore ai premi della National Board of Review, l’associazione americana di cinefili composta da studenti, insegnanti, appassionati, storici del cinema e membri dell’industria l’anno scorso aveva assegnato il premio a Green Book, che poi vinse il premio Oscar.

Adam Sandler, l’indiscutibile star di commedie demenziali, e talvolta decisamente trash, ha già dato modo in passato di essere un attore in grado di superare con eleganza i confini di film come Un Week End Da Bamboccioni grazie a opere come Punch-Drunk Love di Paul Thomas Anderson o Reign Over Me di Mike Binder, ma a quanto pare vuole davvero spingere Uncut Gems in tutti i modi in vista delle nomination agli Oscar.

Tanto da fare un’ironica minaccia pubblica ai microfoni dello show radiofonico di Howard Stern: se l’Academy non lo premierà con la statuetta dorata, realizzerà di proposito, e come vendetta, un film realmente orrendo.

La sua performance nel film è stata unanimemente lodata tanto che lo stesso Sandler ha scherzato con Stern al grido di “Lo so, è scioccante no?”. Il leggendario conduttore radiofonico ha poi stuzzicato l’attore, generalmente abbastanza riservato in quanto a rapporto coi media e promozione dei suoi film, esortandolo ad aumentare i suoi sforzi a favore della campagna per gli Oscar di Uncut Gems, cosa che ha già cominciato a fare accettando un profilo da parte del New York Times.

Ecco le sue parole in merito:

I fratelli Safdie e tutto il film hanno lavorato così duramente per questo film che non volevo fare quello che faccio di solito e rispondere “Eh, mi dispiace, ma non posso aiutarti con questa cosa”. Ottenere la mia prima nomination agli Oscar sarebbe divertente e, nel caso, parteciperei per vincere. E se non vincessi tornerei in sala realizzando un film appositamente orrendo, per farla pagare a tutti!

Adam Sandler, gioielliere in difficoltà in Uncut Gems

Nella pellicola Adam Sandler interpreta Howard Ratner, un gioielliere costretto a trovare un modo per ripagare i propri debiti dopo aver subito un furto.

Scott Rudin e Eli Bush della Scott Rudin Productions hanno prodotto il lungometraggio insieme a Sebastian Bear-McClard e Oscar Boyson della Elara Pictures. Martin Scorsese sarà invece il produttore esecutivo insieme a Emma Tillinger Koskoff.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!