La Warner Bros. ha diffuso oggi una nuova locandina di, il nuovo cinecomic DC su Harley Quinn e la sua banda con

È possibile che un nuovo trailer arrivi in occasione del Comic-Con di San Paolo alla fine della settimana visto che Margot Robbie ha annunciato una presentazione dedicata al film.

Intanto ecco il nuovo poster che rivisita la Nascita di Venere di Sandro Botticelli:

Qui di seguito la sinossi ufifciale:

Vi hanno mai raccontato la storia della poliziotta, dell’usignolo, della pazza e della principessa della mafia? Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) è un racconto bizzarro di Harley in persona come solo lei sa fare. Quando il più nefasto dei narcisisti di Gotham, Roman Sionis, e il suo zelante braccio destro, Zsasz, decidono di dare la caccia a una giovane ragazza di nome Cass, mettono la città in subbuglio per trovarla. Le strade di Harley, Cacciatrice, Black Canary e Renee Montoya si incrociano e le quattro ragazze non hanno altra scelta se non fare squadra per smontare i piani di Roman.