, film Disney diretto dauscito nelle sale ad agosto sarà disponibile in edizione home video Dvd, Blu-ray e 4K UHD a partire dall’11 dicembre (da oggi invece è disponibile in edizione digitale).

Qua sotto potete leggere il comunicato stampa con tutte le specifiche tecniche delle varie edizioni, compresi i contenuti extra:

IL RE LEONE ARRIVA DAL 4 DICEMBRE IN DIGITALE E DALL’11 IN 4K, BLU-RAY E DVD Oltre un’ora di contenuti extra per uno sguardo ravvicinato sulle tecnologie all’avanguardia utilizzate e le iconiche musiche de Il Re Leone

Milano, 4 dicembre 2019 — Il Re Leone, fenomeno globale che ha portato in vita gli iconici personaggi delle Terre del Branco attraverso tecniche cinematografiche innovative, sarà finalmente disponibile dal 4 dicembre sulle piattaforme digitali (Itunes, Rakuten, Chili, Timvision e Google Play Store) e dall’11 dicembre nei migliori negozi fisici e online in DVD, Blu-Ray, 4K Ultra-HD e SteelBook.

La rivisitazione diretta da John Favreau, che con oltre un miliardo di dollari di incassi ha registrato un successo assoluto ai botteghini di tutto il mondo, arriva in Home Video con straordinari contenuti extra e clip musicali.

I contenuti inediti includono Il viaggio verso Il Re Leone, documentario in tre parti che approfondisce il processo di creazione del film sviscerandone alcuni degli elementi chiave. Come il tour negli studi di produzione Playa Vista, in cui i voice talent rendono omaggio alla colonna sonora che ha contribuito al successo del grande Classico animato. O le riflessioni del regista riguardo le tecnologie all’avanguardia utilizzate per ricostruire animali. O ancora il punto di vista dei produttori sulla storia senza tempo che ha commosso intere generazioni.

Presenti tra gli extra anche La costruzione delle scene, approfondimento che segue passo dopo passo la nascita di alcuni dei momenti più iconici del film, la campagna Proteggi il Branco, iniziativa nata per incoraggiare la tutela della popolazione dei leoni africani, le clip Canta col film, per cantare e ricantare le canzoni nella modalità sing-along e i video musicali di Never Too Lateinterpretata da Elton John e Spirit cantata da Beyoncé.

Jon Favreau dirige la nuova avventura Disney de Il Re Leone attraverso un viaggio nella savana altamente fotorealistico costruito con tecniche pioneristiche. Simba prova una grande ammirazione per suo padre, Re Mufasa, e prende sul serio il proprio destino reale. Ma non tutti nel regno celebrano l’arrivo del nuovo cucciolo. Scar, fratello di Mufasa e precedente erede al trono, ha dei piani molto diversi e la drammatica battaglia per la Rupe dei Re si conclude con l’esilio di Simba. Con l’aiuto di una curiosa coppia di nuovi amici, Simba dovrà imparare a crescere e capire come riprendersi ciò che gli spetta di diritto. Il cast include Marco Mengoni (Simba), Elisa (Nala), Luca Ward (Mufasa), Massimo Popolizio (Scar), Edoardo Leo (Timon) e Stefano Fresi (Pumbaa).

CONTENUTI EXTRA:

Blu-ray & Digital HD:

Il viaggio verso Il Re Leone:

La Musica: Alla scoperta degli studi di produzione in cui cast e team creativo omaggiano l’iconica musica del Classico Disney;

La Magia: Approfondimento sulle modalità con cui i filmmaker miscelano tecniche tradzionali e realtà virtuale per dar vita all’incredibile magia del film;

La Storia senza tempo: Il cast e i filmmakers riflettono sulla storia che ha commosso intere generazioni;

La costruzione delle scene – Ricostruzione passo per passo dei momenti più iconici:

Il Cerchio della Vita – Uno sguardo ravvicinato sugli effetti speciali e le musiche di uno dei momenti più emozionanti del film;

Voglio diventare presto un Re – Voice Talent, effetti speciali ed emozioni incanalate nell’adattamento di questa vibreante versione;

Hakuna Matata – Divertente estratto di Donald Glover, Seth Rogen e Billy Eichner, rispettivamente Simba, Pumbaa e Timon, insieme in studio oer realizzare questa scena memorabile;

Music Videos:

Never Too Late di Elton John, video-clip;

Spirit, interpretata da Beyoncé;

Introduzione del regista Jon Favreau

Commento audio – di Jon Favreau

Canta col film

Il Cerchio della Vita

Voglio diventare presto un Re

Sarò Re

Hakuna Matata

Il leone si è addormentato

Spirit

Never too late

DVD:

Proteggi il branco – Gli sforzi del regista Jon Favreau, del Fondo Lion Recovery e degli attivisti per proteggere i leoni africani e la loro casa;

SPECIFICHE TECNICHE:

Configurazioni:

4K Ultra HD (4K UHD+Blu-Ray+DVD+Digital Code)

Multi-screen Edition (Blu-Ray+DVD+Digital Code)

DVD, Digital 4K UHD, HD, SD e on-demand

Durata:

118 minuti circa

Aspect Ratio:

1.78:1

Rating

Film per tutti

Audio:

UHD Blu-Ray: Inglese Dolby Atmos; inglese descrittivo 2.0; spagnolo, tedesco, italiano e francese 7.1 Dolby Digital Plus

Blu-Ray: Inglese 7.1 DTS-HDMA, inglese descrittivo 2.0, spagnolo e francese 5.1 Dolby Digital

DVD: Inglese, spagnolo e francese 5.1 Dolby Digital, inglese descrittivo 2.0

UHD Digital: Inglese Dolby Atmos (solo su alcune piattaforme); inglese, spagnolo e francese 5.1 & 2.0 Dolby Digital; inglese descrittivo 2.0 Dolby Digital (solo su alcune piattaforme)

HD Digital: Inglese, spagnolo e francese 5.1 & 2.0; inglese descrittivo 2.0 Dolby Digital (solo su alcune piattaforme)

SD Digital: inglese, spagnolo e francese 5.1 & 2.0 Dolby Digital, inglese descrittivo 2.0 Dolby Digital (solo su alcune piattaforme)

Sottotitoli:

UHD Blu-Ray: inglese SDH, francese, tedesco, italiano, norvegese, svedese e spagnolo

Blu-Ray: Inglese SDH, francese e spagnolo

DVD: Inglese SDH, francese e spagnolo

Digital: Inglese SDH, francese e spagnolo

CAST AND CREW:

Interpreti de Il Re Leone: Marco Mengoni (Simba, il futuro re), Elisa (la sognante Nala), Luca Ward (Mufasa, saggio e amorevole padre di Simba), Massimo Popolizio (Scar, il malvagio zio che trama per conquistare il Regno), Edoardo Leo (Timon) e Stefano Fresi (Pumbaa).

Il film inoltre vede la cantante e vocal coach americana che vive in Italia Cheryl Porter interpretare con la sua potente voce “Il Cerchio della Vita” nella colonna sonora italiana, già disponibile sulle piattaforme digitali e dal 19 luglio nei negozi.

Il Re Leone è diretto da Favreau (Il Libro della Giungla, il film Marvel Iron Man) e prodotto da Favreau, Jeffrey Silver (La Bella e la Bestia, Edge of Tomorrow – Senza Domani) e Karen Gilchrist (Il Libro della Giungla, Chef – La Ricetta Perfetta). Jeff Nathanson (Prova a Prendermi, Pirati dei Caraibi: La Vendetta di Salazar) ha scritto la sceneggiatura, basata sul film d’animazione del 1994 sceneggiato da Irene Mecchi, Jonathan Roberts e Linda Woolverton. Julie Taymor (regista teatrale di Sogno di una Notte di Mezza Estate e dello spettacolo di Broadway The Lion King), Tom Peitzman (co-produttore di Kong: Skull Island, Alice in Wonderland) e Thomas Schumacher (Il Re Leone, La Bella e la Bestia) sono i produttori esecutivi, mentre John Bartnicki (Il Libro della Giungla, Chef – La Ricetta Perfetta) è il co-produttore. La pluripremiata squadra artistica che ha dato vita alla savana africana e agli animali che la abitano comprende il visual effects supervisor Rob Legato, che ha ideato la produzione virtuale di Avatar, ha vinto tre Oscar® grazie al suo lavoro nei lungometraggi Il Libro della Giungla, Hugo Cabret e Titanic, ed è stato candidato a un altro Oscar® grazie al lavoro svolto in Apollo 13.

Il vincitore dell’Oscar® Andrew R. Jones (Il Libro della Giungla, Avatar, World War Z) è stato coinvolto in qualità di animation supervisor del film. Adam Valdez (Il Signore degli Anelli – La Compagnia dell’Anello, Il Signore degli Anelli – Le Due Torri), che ha vinto un Oscar per il suo lavoro ne Il Libro della Giungla, e Elliot Newman (Il Libro della Giungla, l’attrazione Fast & Furious: Supercharged) sono i visual effects supervisor di MPC Film. La compagnia di effetti visivi MPC Film ha svolto un ruolo fondamentale nella creazione di ciascun personaggio e nella costruzione delle ambientazioni completamente in CG del film. Inoltre la compagnia ha lavorato con i filmmaker per sviluppare le tecnologie per la produzione virtuale.

Il candidato a cinque Oscar® Caleb Deschanel, ASC (Jack Reacher – La Prova Decisiva, Il Patriota) è il direttore della fotografia, mentre James Chinlund (The War – Il Pianeta delle Scimmie, il film Marvel The Avengers) è lo scenografo. Il vincitore dell’Oscar® Ben Grossman (Alice in Wonderland, Hugo Cabret, Into Darkness – Star Trek) è il virtual production supervisor, mentre Mark Livolsi, ACE, (Il Libro della Giungla, Saving Mr. Banks, The Blind Side) e Adam Gerstel (Transformers – L’Ultimo Cavaliere, Il Libro della Giungla) sono i montatori. La colonna sonora di questa avventura è firmata da Hans Zimmer (Dunkirk, Il Diritto di Contare), che vinse un Oscar grazie alla colonna sonora del classico di animazione.

Il nuovo film Disney Il Re Leone conterrà delle musiche indimenticabili scritte da una squadra pluripremiata, proprio come era avvenuto nella versione originale del 1994. John e il paroliere vincitore dell’Oscar e del GRAMMY Tim Rice hanno firmato le canzoni, il compositore vincitore dell’Oscar e del GRAMMY Hans Zimmer ha scritto la colonna sonora orchestrale e il produttore e compositore sudafricano vincitore del GRAMMY Lebo M (l’album Rhythm of the Pride Lands) ha curato gli arrangiamenti vocali e corali africani. Il cantautore e produttore candidato all’Oscar e vincitore del GRAMMY Pharrell Williams (Il Diritto di Contare/produttore del brano “Happy”) ha prodotto cinque canzoni presenti nella colonna sonora.

