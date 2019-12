Lo scorso novembreha mostrato il suo sostegno allo Snyder Cut di, il montaggio del cinecomic DC a cui stava lavorando Zack Snyder prima di un tragedia di famiglia e prima che il progetto passasse nelle mani di Joss Whedon.

L’attore ha condiviso alcuni scatti inediti con protagonista il suo personaggio e in occasione di una recente intervista ha spiegato il perché del suo sostegno al movimento del #ReleaseTheSnyderCut.

Non ho idea di chi abbia cominciato. A causa della cancellazione di Batman e degli altri progetti in cui sarebbe dovuto apparire il mio personaggio non ho mai avuto modo di diffondere quelle foto.

Ha poi aggiunto:

In tutta onestà volevo smettere di parlarne, non mi piace parlare di fallimenti. Ma avevo un mucchio di foto che mi ha mandato il fotografo di scena a prendere polvere sul mio computer, così quel giorno ho pensato: “Se non le mostro ora, nessuno le vedrà mai. Meglio pubblicarle adesso”.

Uproxx ha toccato l’argomento con Chris Terrio, impegnato nella promozione dell’ultimo Star Wars:

Il punto è che non posso parlarne in questo momento, ma prometto di farlo a un certo punto dopo l’uscita [di L’ascesa di Skywalker].

Quando il giornalista ha poi precisato che hanno “tante cose di cui parlare“, Terrio ha ribattuto: “Sì, molte. Davvero tante“.

Justice League, ricordiamo, è uscito nelle sale il 23 novembre 2017. Zack Snyder, che ha dovuto lasciare il progetto in piena post-produzione a causa di una tragedia in famiglia, ha così passato il testimone a Joss Whedon, che ha supervisionato il film in sua vece.