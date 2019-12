L’attore ha ammesso di aver particolarmente gradito l’esperienza sul set di L’ascesa di Skywalker:, specialmente dopo una certa delusione delusione per la parte nell’episodio precedente:

In Gli ultimi Jedi ero diventato un soprammobile, mi è dispiaciuto perché 3PO meritava di più. Ma in questo film farà un bel po’ di cose bizzarre. È stata una vera gioia, perché ho potuto chiudere in grande stile. Questo è il mio terzo finale e credo che sarà quello più triste per me. Il ritorno dello Jedi è stato…insomma, c’erano gli Ewok per l’amor del cielo.