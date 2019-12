Variety riporta cheè entrata in fase di trattative per recitare accanto ain, adattamento cinematografico del romanzo di Lawrence Osborne.

John Michael McDonagh dirigerà il film che racconta la storia dell’impatto di un tragico incidente sulla vita di una coppia inglese, impegnata in un fine settimana di festeggiamenti in una villa nel deserto in Marocco.

Accanto ai due attori, che avevano già lavorato insieme in Coriolanus (2011), ci saranno anche Saïd Taghmaoui, Rebecca Hall, Caleb Landry Jones e Mark Strong. L’attrice è in trattative per interpretare la moglie di Fiennes.

Le riprese partiranno in Marocco l’anno prossimo. Elizabeth Eves figurerà tra i produttori assieme a McDonagh attraverso la loro casa di produzione, la House of Un-American Activities.

Dopo averla vista in It: Capitolo 2, rivedremo l’attrice in 355 di Simon Kinberg accanto a Lupita Nyong’o, Sebastian Stan, Diane Kruger, Penelope Cruz e Bingbing Fan; poi in Ava di Tate Taylor con Colin Farrell. L’attrice è al momento sul set di The Eyes of Tammy Faye con Vincent D’Onofrio, Andrew Garfield e Cherry Jones.

Cosa ne pensate del nuovo progetto intitolato The Forgiven con Jessica Chastain e Ralph Fiennes? Ditecelo nei commenti!

Il film non ha ancora una data d’uscita, ma vi terremo aggiornati su tutti gli sviluppi.