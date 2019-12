I premi della critica entrano nel vivo: dopo i Gotham Awards e la National Board of Review , èdi Martin Scorsese il miglior film dell’anno secondo il, associazione di spicco fondata nel 1935 e composta da 37 critici dell’area di New York. Un anno fa il riconoscimento andò a, poi nominato all’Oscar come miglior film e vincitore di tre premi, tra cui quello per la miglior regia.

A ottenere il premio per la regia, quest’anno, i fratelli Safdie per Uncut Gems, mentre i migliori attori sono Lupita Nyong’o per Noi e Antonio Banderas per Dolor Y Gloria. Migliore attrice non protagonista Laura Dern, sia per Marriage Story che per Piccole Donne, mentre Joe Pesci è il miglior attore non protagonista per The Irishman.

Miglior film d’animazione I Lost my Body, pellicola indipendente che è valsa anche alcune nomination agli Annie per Netflix.

Ecco la lista completa:

MIGLIOR FILM: The Irishman

MIGLIOR REGISTA: The Safdie brothers for Uncut Gems

MIGLIOR SCENEGGIATURA: Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood

MIGLIORE ATTRICE: Lupita Nyong’o, Us

MIGLIOR ATTORE: Antonio Banderas, Pain and Glory

MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA: Laura Dern, Marriage Story – Little Woman

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA: Joe Pesci, The Irishman

MIGLIOR FOTOGRAFIA: Portrait of a Lady on Fire

MIGLIOR FILM D’ANIMAZIONE: I Lost My Body

MIGLIOR DOCUMENTARIO: Honeyland

MIGLIOR FILM INTERNAZIONALE: Parasite

MIGLIOR FILM D’ESORDIO: Atlantics

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti o sul forum!