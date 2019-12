è sicuro del fatto che, il villain della nuova Trilogia di Star wars, non abbia bisogno di alcun tipo di redenzione.

La star, da oggi su Netflix con l’acclamato Storia di un Matrimonio, ha discusso della cosa insieme a Entertainment Weekly spiegando il proprio punto di vista sul personaggio che è tornato a interpretare in Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, il film di JJ Abrams nei cinema italiani a partire dal 18 dicembre.

L’opinione di Adam Driver circa Kylo Ren è la seguente:

Per cosa dovrebbe essere “redento”? Kylo Ren ha un’identità differente, una diversa definizione di cosa sia la redenzione. È già stato redento nella sua storia. E non penso ci sia un pensiero di redenzione. Non ha una lente esterna agli eventi con cui guardare i fatti, se capisci quello che intendo. È più la visione del mondo un un outsider.

Sul legame fra lui e Rey (Daisy Ridley) aggiunge poi:

Non credo sia definibile in un unico modo. Parte del divertimento dell’interpretare un personaggio come lui risiede nel fatto che i suoi confini cambiano di continuo. A volte è più intimo, altre meno. Altre e codipendente. Altre ancora, ovviamente, è antagonistico.

In una chiacchierata con Collider (via Screenrant), JJ Abrams ha giustificato, in maniera sibillina, il perchè Kylo Ren sia tornato a indossare l’elmo:

In parte riguarda il suo impegno per il Lato Oscuro. Come avrete modo di vedere, sta diventando il Leader Supremo. La sua attenzione è stata un po’ più su questioni di natura pratica. Ha assunto quella posizione nel Primo Ordine. Rappresenta il suo rinnovato impegno nei confronti del Lato Oscuro, verso i cavalieri di Ren e poi a una cosa molto specifica che sta per fare. Che, come vedrete nella storia, ha una ragione. Che può non essere chiara allo stato attuale delle cose.

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker di J.J. Abrams sarà al cinema il 18 dicembre 2019.

Nel cast torneranno Mark Hamill (Luke Skywalker), Anthony Daniels (C-3PO), Billy Dee Williams, Carrie Fisher (grazie a materiale d’archivio) e ovviamente i nuovi protagonisti Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd (figlia di Carrie Fisher), Lupita Nyong’o.

Nuovi membri del cast saranno Naomi Ackie, Keri Russell e Richard E. Grant.

Scritto da Abrams con Chris Terrio, il film è prodotto da Kathleen Kennedy, Abrams e Michelle Rejwan.

Nella troupe John Williams (colonna sonora), Dan Mindel (fotografia), Rick Carter e Kevin Jenkins (scenografi), Michael Kaplan (costumi), Neal Scanlan (creature e droidi), Maryann Brandon e Stefan Grube (montaggio), Roger Guyett (effetti visivi), Tommy Gormley (primo assistente regista) e Victoria Mahoney (regista di seconda unità).

