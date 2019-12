Vanity Fair ha diffuso in anteprima le prime immagini di, il nuovo capitolo dei film sugli Acchiappafantasmi diretto da Jason Reitman.

Il giornale annuncia che il primo trailer arriverà lunedì, ma intanto ha svelato qualche dettaglio in più sulla pellicola che tratterà di “rimpianti sul passato, senso di colpa per momenti perduti e questioni in sospeso“.

Nella pellicola Carrie Coon interpreta una madre, Callie, Mckenna Grace veste i panni di sua figlia Phoebe, ossessionata dalla scienza, mentre Finn Wolfhard interpreta Trevor, appassionato di meccanica. I tre si lasciano tutto alle spalle per trasferirsi in una piccola città in Oklahoma dopo che Callie eredita una casa dal padre che non ha mai conosciuto.

Molti componenti del cast originale torneranno a vestire i propri ruoli, eccetto Harold Ramis, purtroppo scomparso nel 2014, e Rick Moranis, che non avrebbe mostrato interesse a tornare nel film.

“Dopo che la famiglia arriva in un vecchia fattoria inizia a scoprire di avere un legame con i celebri Acchiappafantasmi” ha dichiarato il regista Jason Reitman. “Trevor e Phoebe scopriranno l’identità del loro nonno e dovranno capire se sono pronti a indossare anche loro lo zaino protonico“.

Nel fienile decadente della loro fattoria, i due ragazzini scopriranno un’autovettura decisamente celebre. Con suo fratello impegnato a smanettare con l’auto, Phoebe si ritrova catturata da una serie di misteriosi eventi in città.

Quanto accaduto nel 1984 con i Ghostbuster originali rappresenta per loro qualcosa di ignoto, ma fortunatamente il loro insegnante, il signor Grooberson (interpretato da Paul Rudd), è perfettamente a conoscenza di quegli accadimenti visto che all’epoca era un bambino. Per la nuova generazione si tratta di miti, ma lui ha dei ricordi molto vividi.

La pellicola sarà un sequel diretto di Ghostbusters 2 (1989), mentre non sarà collegata alla pellicola al femminile uscita nel 2016. Jason Reitman, regista di Juno, Tra le Nuvole, Thank You For Smoking, Young Adult, Tully e The Front Runner, è figlio di Ivan Reitman, regista dei due film originali della saga.

Il film è prodotto dalla Ghost Corps, casa di produzione presente negli studi Sony a Culver City. A scrivere il progetto insieme a Reitman anche Gil Kenan.

Bill Murray, Ernie Hudson e Dan Aykroyd avranno un ruolo nella storia, ed è stato confermato anche il ritorno di Sigourney Weaver ed Annie Potts. Paul Rudd interpreterà un insegnante e sarà nel film con Carie Coon, McKenna Grave e

La Sony ha fissato la release della pellicola per il 10 luglio 2020.

Che ne dite delle prime immagini di Ghostbusters: Afterlife? Ditecelo nei commenti!