Vedremo a brevenuovamente nei panni di Finn inr. Ma quale sarà la strada dell’attore dopo aver lavorato nella “Galassia lontana lontana”? L’attore ha molti progetti in ballo, tuttavia nessuno di questi è collegato ai Marvel Studios.

Parlando con ComicBook.com Boyega ha infatti rivelato di non essere interessato attualmente a lavorare con la Marvel in un cinecomic. Le sue priorità da attire sono altre:

Ho avuto a che fare con la Marvel anni fa, ma quella non è la direzione in cui voglio andare. Sai, ora ho appena terminato di lavorare a Small Axe di Steve McQueen. Sto anche lavorando a un film intitolato They Cloned Tyrone. E anche uno con Kevin Costner molto improntato sull’azione. Sto solo cercando di estendere la versatilità. Vedere in quale altro personaggio posso trasformarmi. Tornare dal mondo da cui provengo, quello Indie.