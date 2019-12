Di solito hai fan dico: “Mi dispiace davvero, non oggi”. Non sono una grande appassionata di foto e non voglio che tutti sappiano dove sono all’istante. So che le persone condividono immediatamente i propri selfie, quindi sono molto consapevole della privacy.

sarà nelle sale di tutto il mondo tra una manciata di settimane, e il cast sarà impegnato in varie interviste e premiere, anche pubbliche. Alcuni fan presenti ai vari eventi potrebbero chiedere di poter fare una foto con uno dei tanti attori del cast, ma(AKA Rey) ha rivelato al The Times che non ama molto questa “pratica”:

Ma quando si tratta di fan più giovani l’attrice tende a chiudere un occhio sulla questione:

Con i bambini, loro non le metteranno da qualche parte immediatamente.

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker di J.J. Abrams sarà al cinema il 18 dicembre 2019.

Nel cast torneranno Mark Hamill (Luke Skywalker), Anthony Daniels (C-3PO), Billy Dee Williams, Carrie Fisher (grazie a materiale d’archivio) e ovviamente i nuovi protagonisti Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd (figlia di Carrie Fisher), Lupita Nyong’o.

Nuovi membri del cast saranno Naomi Ackie, Keri Russell e Richard E. Grant.

Scritto da Abrams con Chris Terrio, il film è prodotto da Kathleen Kennedy, Abrams e Michelle Rejwan.

Nella troupe John Williams (colonna sonora), Dan Mindel (fotografia), Rick Carter e Kevin Jenkins (scenografi), Michael Kaplan (costumi), Neal Scanlan (creature e droidi), Maryann Brandon e Stefan Grube (montaggio), Roger Guyett (effetti visivi), Tommy Gormley (primo assistente regista) e Victoria Mahoney (regista di seconda unità).

FONTE: CB