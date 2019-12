torna a parlare didurante gli impegni promozionali di

E lo fa in relazione alle vecchie riprese dell’attrice impiegate per dare vita alle sue scene nel nono Guerre Stellari specificando ancora una volta che si tratta interamente di materiale proveniente da Il Risveglio della Forza:

Non è stato difficile trovare il girato perché, chiaramente, ero abbastanza familiare col materiale. Abbiamo impiegato esclusivamente roba proveniente da Il Risveglio della Forza, non abbiamo preso niente da Gli Ultimi Jedi. Avevamo circa cinque o sei scene che Carrie aveva girato e non avevamo utilizzato nella pellicola. È stato agevole individuarle, dar loro un’identità, prendere le inquadrature e esaminare quello che avevamo. Poi si trattava di fare retro-ingegneria su quelle scene e scrivere il loro contorno. Poi, quando giravamo le scene, illuminavamo tutto intorno a lei in maniera tale da non usare mai una specie di Carrie digitale, ma sempre lei nella sua performance.