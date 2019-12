Per un soffio, èa vincere la sfida al box-office italiano venerdì, con 518mila euro e un totale ora di quasi dieci milioni di euro (la cifra verrà superata ufficialmente oggi). Scende al secondo posto L’Immortale, con 504mila euro e la miglior media per sala: il calo rispetto a giovedì è contenuto, e in due giorni il film di Marco d’Amore ha totalizzato ben 1.1 milioni di euro.

Al terzo posto crescono gli incassi di Cena con Delitto – Knives Out, con 174mila euro, che in due giorni si traducono in 283mila euro. Quarta posizione per Un giorno di pioggia a New York, con 126mila euro e un totale ora di 1.7 milioni di euro. Chiude la top-five Cetto c’è, Senzadubbiamente, con 55mila euro e un totale di 4.4 milioni di euro.

L’altra nuova uscita in top-ten è L’inganno perfetto, settimo con 39mila euro e un totale di 63mila euro in due giorni.

Potete commentare qui sotto o sul forum.