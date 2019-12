Qualche giorno fa a Disney World in Florida ha aperto i battenti Rise of the Resistance , la nuova attrazione dimolto attesa dai fan della saga non solo per l’esperienza in sé, ma anche per i possibili collegamenti inattesi con l’ultimo film della saga, ovvero

Ebbene, ora che l’attrazione è aperta sono stati diffusi i dettagli della storia che viene raccontata in essa e dei personaggi che vi compaiono, e a quanto pare è presente un dettaglio interessante che si ricollega al film di JJ Abrams.

Alla fine di Star Wars: Gli Ultimi Jedi, Kylo Ren e il Primo Ordine distruggono quasi totalmente la Resistenza: i pochi membri sopravvissuti sperano di poter ricostruire un’opposizione al regime il prima possibile. E proprio in Rise of the Resistance apprendiamo che il generale Leia Organa è riuscita a rimettere in moto l’organizzazione e gestisce le operazioni su una base segreta in un pianeta di nome Picaara (citato durante la ride). All’inizio dell’attrazione, Rey dice ai visitatori che non sono al sicuro sul pianeta Batuu (ovvero l’ambientazione di Galaxy’s Edge che sappiamo verrà citata in L’Ascesa di Skywalker) perché è in arrivo un distruttore del Primo Ordine. La ragazza promette di guidare tutti alla base segreta che Leia ha creato su Picaara, e che Kylo Ren non scoprirà mai dove si trova. Durante l’attrazione vediamo Leia, Rey, Finn e Poe Dameron, ciò significa che è ambientata appena prima di L’Ascesa di Skywalker, e l’impressione è che la Resistenza sia tornata ai vecchi fasti in quanto è in grado di organizzare un’incursione dentro al distruttore.

LEGGI ANCHE – Prevendite aperte: il nostro evento ad Arcadia Cinema

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker di J.J. Abrams sarà al cinema il 18 dicembre 2019.

Nel cast torneranno Mark Hamill (Luke Skywalker), Anthony Daniels (C-3PO), Billy Dee Williams, Carrie Fisher (grazie a materiale d’archivio) e ovviamente i nuovi protagonisti Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd (figlia di Carrie Fisher), Lupita Nyong’o.

Nuovi membri del cast saranno Naomi Ackie, Keri Russell e Richard E. Grant.

Scritto da Abrams con Chris Terrio, il film è prodotto da Kathleen Kennedy, Abrams e Michelle Rejwan.

Nella troupe John Williams (colonna sonora), Dan Mindel (fotografia), Rick Carter e Kevin Jenkins (scenografi), Michael Kaplan (costumi), Neal Scanlan (creature e droidi), Maryann Brandon e Stefan Grube (montaggio), Roger Guyett (effetti visivi), Tommy Gormley (primo assistente regista) e Victoria Mahoney (regista di seconda unità).

Cosa ne pensate? Potete commentare qui sotto o sul forum!