Si è svolta ieri sera a Berlino la 32esima edizione degli, i premi votati dagli oltre 3.600 membri della European Film Academy , e la pellicola che ha trionfato ottenendo il premio sia come miglior film europeo sia come miglior commedia europea è La Favorita di Yorgos Lanthimos, presentato al Festival di Venezia nel 2018. Il film ha portato a casa anche il premio al miglior regista, alla migliore attrice (Olivia Colman) e a fotografia, montaggio, scenografie, costumi e make-up. Miglior attore ad Antonio Banderas per Dolor Y Gloria.

Ecco tutti i premi:

FILM EUROPEO 2019

LA FAVORITA

THE FAVOURITE

Regno Unito, Irlanda

DIRETTODA Yorgos Lanthimos

SCRITTO DA Deborah Davis e Tony McNamara

PRODOTTO DA Ceci Dempsey, Ed Guiney, Lee Magiday e Yorgos Lanthimos

COMMEDIA EUROPEA 2019

LA FAVORITA

THE FAVOURITE

Regno Unito, Irlanda

DIRETTO DA Yorgos Lanthimos

SCRITTO DA Deborah Davis & Tony McNamara

PRODOTTO DA Ed Guiney, Ceci Dempsey, Lee Magiday & Yorgos Lanthimos

EUROPEAN DISCOVERY 2019 – Prix FIPRESCI

LES MISÉRABLES

Francia

DIRETTO DA Ladj Ly

SCRITTO DA Ladj Ly, Giordano Gederlini & Alexis Manenti

PRODOTTO DA Christophe Barral & Toufik Ayadi

DOCUMENTARIO EUROPEO 2019

FOR SAMA

Regno Unito, USA

DIRETTODA Waad al-Kateab e Edward Watts

PRODOTTO DA Waad al-Kateab

ANIMAZIONE EUROPEA 2019

BUÑUEL IN THE LABYRINTH OF THE TURTLES

Spagna, Paesi Bassi

DIRETTO DA Salvador Simó

SCRITTO DA Eligio Montero & Salvador Simó

PRODOTTO DA Manuel Cristobal, José Fernández de Vega & Bruno Felix

ANIMAZIONE Manolo Galiana

CORTO EUROPEO 2019

THE CHRISTMAS GIFT

Romania, Spagna, fiction, 23 min

SCRITTO E DIRETTO DA Bogdan Mureşanu

PRODOTTO DA Bogdan Mureşanu, Vistor Dumitrovici & Eduardo M Escribano Solera

REGISTA EUROPEO 2019

Yorgos Lanthimos per LA FAVORITA

ATTRICE EUROPEA 2019

Olivia Colman in LA FAVORITA

ATTORE EUROPEO 2019

Antonio Banderas in DOLORE E GLORIA

SCENEGGIATORE EUROPEO 2019

Céline Sciamma per PORTRAIT OF A LADY ON FIRE

DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA 2019

Robbie Ryan per LA FAVORITA

MONTATORE EUROPEO 2019

Yorgos Mavropsaridis per LA FAVORITA

SCENOGRAFO EUROPEO 2019

Antxon Gómez per DOLORE E GLORIA

COSTUMISTA EUROPEO 2019

Sandy Powell per LA FAVOURITA

ACCONCIATORE E TRUCCATORE EUROPEO 2019

Nadia Stacey for THE FAVOURITE

COMPOSITORE EUROPEO 2019

John Gürtler for SYSTEM CRASHER

SOUND DESIGNER EUROPEO 2019

Eduardo Esquide, Nacho Royo-Villanova & Laurent Chassaigne per UNA NOTTE DI 12 ANNI

VISUAL EFFECTS SUPERVISOR EUROPEO 2019

Martin Ziebell, Sebastian Kaltmeyer, Néha Hirve, Jesper Brodersen & Torgeir Busch per ABOUT ENDLESSNESS

EUROPEAN FILM ACADEMY PREMIO ALLA CARRIERA

Werner Herzog

CONTRIBUTO EUROPEO AL CINEMA MONDIALE

Juliette Binoche

PREMIO SERIE FICTION EUROPEA 2019

Achim von Borries, Henk Handloegten e Tom Tykwer per BABYLON BERLIN

PREMIO EURIMAGE CO-PRODUZIONE 2019

Ankica Jurić Tilić

PEOPLE’S CHOICE AWARD 2019 PER IL MIGLIOR FILM EUROPEO

COLD WAR

Polonia, Regno Unito, Francia

DIRETTO DA Paweł Pawlikowski