Negli Stati Uniti a partire dal 14 gennaio 2020 sarà disponibile in edizione Dvd, Blu-ray e 4K UHD, il film Disney conapprodato nelle nostre sale a ottobre.

Per l’occasione la Disney ha diffuso in rete le prime informazioni sui contenuti extra contenuti nelle varie edizioni statunitensi del prodotto.

Qua sotto potete leggere tutte le informazioni sulla varie edizioni:

DIGITAL EXCLUSIVE:

Lickspittle – Fantasy-film veteran Warwick Davis considers how every aspect of the film’s design inspired his tragic character.

BLU-RAY & DIGITAL BONUS:

Extended Scenes

The Queen Comforts Aurora – Queen Ingrith takes advantage of Aurora’s fragile state to gain her confidence and accelerate the wedding plans.

Philip and Aurora Dance – Aurora struggles to gain Queen Ingrith’s approval when she realizes how she is viewed among aristocracy.

Featurettes

Origins of the Fey – Angelina Jolie discusses Maleficent’s lore, her newly discovered origins, and the diversity of the cast who portray the Fey.

Aurora’s Wedding – Elle Fanning gushes over Aurora’s fairytale wedding; plus, hear from some special guests as they give their best to the bride and groom.

If You Had Wings – Get a glimpse of the elaborate visual effects that allow the Fey to take to the skies.

“Maleficent: Mistress of Evil” VFX Reel – Discover how a perfect blend of practical and visual effects were used to create the stunning landscapes in “Maleficent: Mistress of Evil.”

Outtakes – Uncooperative cats, a serious case of the giggles and even the “floss dance” found their way into Ulstead.

“You Can’t Stop The Girl” – Music video performed by Bebe Rexha

Tutte le informazioni su Maleficent: Signora del Male

Le riprese di Maleficent: Signora del Male si sono svolte presso i Pinewood Studios e in diverse ambientazioni del Regno Unito nel corso del 2018.

Michelle Pfeiffer entra a far parte del cast nel ruolo della Regina Ingrith. Con lei anche Chiwetel Ejiofor, Ed Skrein e Robert Lindsay. Harris Dickinson si unisce al cast nel ruolo del Principe Filippo.

Diretto da Joachim Rønning, il film è scritto da Linda Woolverton (Alice in Wonderland, La Bella e la Bestia) e Micah Fitzerman-Blue & Noah Harpster (Transparent), e prodotto da Joe Roth (Alice Attraverso lo Specchio, Il Grande e Potente Oz, Maleficent) e Angelina Jolie.

Il film vede inoltre il ritorno di alcuni membri del cast del successo del 2014, tra cui Sam Riley nel ruolo di Fosco, Imelda Staunton nel ruolo della fatina Giuggiola, Juno Temple nel ruolo della fatina Verdelia e Lesley Manville nel ruolo della fatina Fiorina.

Uscito nelle sale italiane il 28 maggio 2014, Maleficent incassò oltre 750 milioni di dollari in tutto il mondo, mostrando al pubblico gli eventi che indurirono il cuore di una delle più famigerate antagoniste Disney spingendola a lanciare una maledizione sulla piccola Principessa Aurora. Maleficent II, ambientato diversi anni dopo, continua a esplorare il complesso rapporto tra Malefica e la futura Regina, mentre formano nuove alleanze e affrontano nuovi avversari per proteggere la brughiera e le creature magiche che la abitano.

