I Goonies torna oggi al cinema in 4K in alcune sale italiane fino all’11 dicembre, pertanto non c’è occasione migliore per tornare a parlare del tanto agognato sequel.

L’occasione si è presentata durante il MCM Birmingham Comic Con, che ha visto la partecipazione di Sean Astin. L’attore qualche tempo fa aveva svelato di aver lavorato con Corey Feldman a un trattamento per un eventuale seguito purtroppo definito “troppo costoso” da Richard Donnero, secondo cui servirebbe qualcosa di “più modesto“.

Trascorso un po’ di tempo da quel giorno, Astin ha deciso di svelare i suoi assi nella manica, raccontando nel dettaglio la sua idea:

Nel sequel dei Goonies che voglio vedere, voglio tornare indietro nel tempo e incontrare Willy l’Orbo nel bel mezzo della battaglia. È quello che voglio fare. Ma sono solo un attore, non sta a me scegliere. Non l’avevo mai raccontato prima, ma visto che stiamo invecchiando forse è meglio così.

Qualche mese fa, l’interprete di Mikey aveva confermato che tutto il cast era desidoroso di tornare:

Il punto è che tutto il cast è d’accordo, saremmo tutti felici di partecipare se lo volessero. Solo che a questo punto sembra più probabile un reboot con un paio di nostre apparizioni. Ma chissà, il pubblico lo vuole e sono sconvolto che non sia stato ancora fatto.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!