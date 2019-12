Quando venne annunciata la nuova trilogia di, il piano era chedirigesse Episodio 7,Episodio 8 eEpisodio 9. A settembre 2017, tuttavia, Trevorrow lasciò il terzo e ultimo film, e venne sostituito da Abrams.

Ora, parlando con Gizmodo, la presidente della Lucasfilm Kathleen Kennedy entra nel dettaglio dei motivi per cui ha scelto di sostituire il regista con Abrams (le famose “divergenze creative”):

Non è che ci fosse qualcosa che non funzionava. Colin era in grande svantaggio, non avendo partecipato a L’Ascesa di Skywalker e a quelle prime conversazioni. Noi avevamo un’idea più generale della direzione che doveva prendere la storia. E come in ogni processo di sviluppo, ci siamo accorti che la prima bozza della sceneggiatura stava prendendo una direzione che non coincideva con quella in cui volevamo mandare noi il film. Avevamo dei tempi da rispettare, come spesso capita con questo genere di film, e dovevamo decidere se saremmo riusciti a rispettare le scadenze lavorando ulteriormente allo sviluppo. Colin era in svantaggio, perché non era stato coinvolto fin dall’inizio nel progetto di questa trilogia con Episodio VII.