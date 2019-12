Vedere un Presidente degli Stati Uniti che, nel “rispondere” all’impeachment e nell’ottica della ricandidatura alle presidenziali del 2020, si paragona a un pazzo megalomane come il Titano Pazzo Thanos, colui che ha spazzato via metà delle creature viventi di tutto l’universo in, sarebbe alquanto bizzarro in un contesto di normalità diffusa, ma condi mezzo mai dire mai.

Nelle ore scorse il profilo Twitter Trump War Room, gestito dal Team Trump per la Campagna Presidenziale del 2020, ha postato un video in cui The Donald veste i panni del villain della Marvel in cui, con il guanto dell’Infinito, spazza via alcuni suoi oppositori come Nancy Pelosi, Jerry Nadler, e Adam Schiff.

Un filmato accompagnato da un claim abbastanza diretto: la rielezione del Presidente Trump è ineluttabile.

Potete vederlo direttamente qua sotto:

House Democrats can push their sham impeachment all they want. President Trump's re-election is 𝗶𝗻𝗲𝘃𝗶𝘁𝗮𝗯𝗹𝗲. pic.twitter.com/O7o02S26nS — Trump War Room (Text TRUMP to 88022) (@TrumpWarRoom) December 10, 2019

Comicbook.com ha ottenuto una dichiarazione esclusiva da parte di Jim Starlin, il creatore del personaggio, che dalle pagine del popolare sito americano dichiara:

Dopo l’iniziale sensazione di essere stato violato vedendo quel pomposo idiota usare la mia creazione per soddisfare il suo infantile ego, ho finalmente realizzato che il leader della mia nazione e del mondo libero si diverte a paragonarsi a un assassino di massa. Una cosa malata. Stiamo vivendo attraverso tempi tristi e strani. Fortunatamente tutte le cose, inclusi gli incubi su scala nazionale, prima o poi giungono al termine.

