sarà presto nei cinema di tutto il mondo con

A due anni dall’uscita nelle sale di Jumanji: Benvenuti nella Giungla, reduce da uno straordinario successo al box office italiano e internazionale, i protagonisti del film si imbattono di nuovo nel celebre gioco apparso per la prima volta sul grande schermo nell’iconico film del 1995 con protagonista Robin Williams.

Ed è proprio durante la promozione stampa della pellicola Sony che Jack Black ha rivelato di star seriamente pensando a un “ritiro dalle scene”.

La star si è così espressa dalle pagine di Balance:

Ho un altro album dei Tenacious D che mi piacerebbe fare. Forse un altro film. Mi piace accarezzare l’idea di questo ritiro anticipato dalle scene. Anzi, neanche tanto anticipato, ho 50 anni. Ho detto per molto tempo che questo sarebbe stato il mio ultimo film. Vedremo. Non posso parlare di quello che voglio fare come prossima cosa perché è prematuro, troppo. Porta sfortuna! Ho un paio di assi nella manica, ma non troppi. Sto cercando di concludere tutto abbastanza presto e di cavalcare via al tramonto. Voglio stare più vicino alla famiglia, a mia moglie Tanya e ai miei figli. Passo troppo tempo lontano da casa. Forse potrei fare una serie Tv qua a Los Angeles, così lavorerei dalle 9 alle 17 e poi tornerei a casa.

Jack Black e Kyle Gass saranno in concerto a Milano il 19 febbraio del 2020.

Il “primo sequel”, Jumanji – Benvenuti nella Giungla (2017), ha incassato ben 962 milioni di dollari a fronte di un budget stimato dai 90 ai 150 milioni di dollari.

Sarà interessante monitorare le performance di questa nuova iterazione.

Questa la sinossi:

In Jumanji: The Next Level la gang è tornata ma il gioco è cambiato. Rientrati in Jumanji per salvare uno dei loro, i giocatori scoprono che nulla è come avevano previsto. Per sopravvivere al gioco più pericoloso del mondo i protagonisti dovranno affrontare zone sconosciute e inesplorate: dagli aridi deserti fino alle montagne innevate.