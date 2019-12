Sono state annunciate le nomination alla 26esima edizione degli Screen Actors Guild Awards , i premi dell’associazione degli attori di Hollywood che assegnerà i suoi premi il 19 gennaio 2020.

Tra le prime nomination dei premi dell’industria, quelle ai SAG Awards danno formalmente il via alla fase clou della stagione dei premi, quella che anticipa le nomination agli Oscar che avverranno tra poco più di un mese, e questo perché storicamente sono un forte indicatore per gli Oscar (molti dei selezionatori dell’associazione SAG/AFTRA, quasi tutti attori, fanno parte dell’Academy).

In particolare, il premio al miglior cast d’insieme corrisponde più o meno all’Oscar a miglior film, e spessimo i due vincitori coincidono, anche se non sempre: nell’edizione 2019, il SAG per il cast d’insieme andò a Black Panther (Green Book vinse l’Oscar come miglior film), mentre Rami Malek e Mahershala Ali ottennero sia il SAG che l’Oscar, e Glenn Close ed Emily Blunt ottennero solo il SAG.

I film che hanno ottenuto il maggior numero di nomination quest’anno sono The Irishman (cast, Al Pacino e Joe Pesci come non protagonisti), Bombshell (che sorprende con cast, Theron come migliore protagonista e Kidman e Robbie come non protagoniste) e C’era una volta a Hollywood (cast, DiCaprio come protagonista, Pitt come non protagonista). E se erano scontate le nomination a Renee Zellweger per Judy, Tom Hanks per Un Amico Straordinario, Jennifer Lopez per Hustlers, colpisce la doppia nomination a Scarlett Johansson (per Marriage Story e Jojo Rabbit) così come colpisce l’assenza di Marriage Story da miglior cast (ma essendo un film incentrato principalmente su due attori, peraltro entrambi nominati al SAG, non dovrebbe significare l’assenza dalle nomination all’Oscar come miglior film). Infine, la presenza di Parasite nella categoria miglior cast inizia a evidenziare seriamente il film di Bong Joon-Ho nella corsa alla nomination come miglior film agli Oscar.

Ecco la lista: