Durante la promozione di, Kelly Marie Tran è tornata a parlare degli attacchi e del bullismo che ha dovuto affrontare dopo l’uscita di

“Adesso mi sento alla grande. Sono andata in terapia, una cosa che consiglio caldamente” ha detto l’attrice.

L’interprete di Rose Tico ha ammesso di aver deciso di andare in terapia non solo per gli attacchi ricevuti, ma anche per la “transizione” che ha dovuto affrontare:

Avevo un lavoro come un altro, avevo difficoltà a fare l’attrice e tutto a un tratto è arrivato Star Wars. Quel passaggio ha avuto un impatto emotivo molto forte su di me, se capite cosa intendo. Ma ora mi sento benissimo. Non vedo l’ora che esca questo film, sono felicissima di aver lavorato con J.J. Abrams. È una bellissima sensazione.

La sua ultima apparizione nei panni di Rose Tico avverrà in Star Wars: L’ascesa di Skywalker, in arrivo tra pochi giorni.