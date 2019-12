Perry ha catturato l’attenzione dello studio dopo aver diretto, scritto e prodotto Her Smell, il dramma presentato al festival di Toronto nel 2018 che è valso una candidatura agli Spirit Awards a Elisabeth Moss (presto in L’uomo invisibile).

Perry intende rivisitare la storia già tramutata in film nel 1993 da George Romero, con Timothy Hutton, Amy Madigan, Michael Rooker e Julie Harris.

Per il momento non sono disponibili ulteriori dettagli sulla produzione, sulla data d’uscita e sull’inizio delle riprese, ma vi terremo aggiornati.

Questa la sinossi del romanzo:

Thad Beaumont è uno scrittore di successo che per anni ha pubblicato romanzi con lo pseudonimo di George Stark: storie violente e di successo, che lo hanno reso ricco e famoso. Ora può finalmente scrivere con il vero nome, ma non sa che la figura di Stark, la sua metà oscura, non intende affatto sparire: più viva e spietata che mai, diventa una macchina di morte che distrugge quanto incontra sulla strada che conduce al suo creatore. Per difendersi da questa orribile minaccia, Thad dovrà spingersi negli angoli più inquietanti della sua mente…