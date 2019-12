Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato Stampa di Nexo Digital dedicato agli anime al cinema e alla nuova stagione 2020 che ripartirà a febbraio con l’anime di Hiroyuki Imaishi.

Trovate tutti i dettagli qua sotto!

La nuova stagione degli anime al cinema debutta a febbraio

con Promare il nuovo sbalorditivo film dello Studio Trigger e del regista Hiroyuki Imaishi

che ridefinisce il cinema d’animazione robotico giapponese

Arrivano cinque nuovi appuntamenti per il ciclo degli anime

che nel 2020 vedrà protagonisti anche

MY HERO ACADEMIA 2, RIDE YOUR WAVE,

SEVEN DAYS WAR, FATE/STAY NIGHT HEAVEN’S FEEL III

Per i fan degli anime si prepara un 2020 ricchissimo di appuntamenti.

La nuova Stagione degli Anime al Cinema distribuita da Nexo Digital in collaborazione con Dynit proporrà infatti cinque entusiasmanti eventi cinematografici in tutte le sale italiane.

Si parte 3, 4 e 5 febbraio con Promare, un film dal ritmo incalzante prodotto da Studio Trigger e diretto da Hiroyuki Imaishi, due nomi che sono leggende dell’animazione giapponese grazie a serie di culto come Gurren Lagann e Kill La Kill. Con uno stile unico, colorato e strabiliante, Promare si spinge oltre e ridefinisce il cinema d’animazione robotico giapponese. La trama ci conduce in un universo in cui sono trascorsi trent’anni dall’apparizione dei Burnish, una razza di esseri mutanti armati di fiamma, che ha distrutto metà del mondo grazie al fuoco. Quando appare un nuovo gruppo di mutanti che si fanno chiamare Mad Burnish, ha inizio l’epica battaglia tra Galo Thymos, un nuovo membro della squadra di salvataggio anti-Burnish detta Burning Rescue e Lio Fotia, il leader dei Mad Burnish…

Il secondo appuntamento della stagione sarà dal 19 al 25 marzo con MY HERO ACADEMIA THE MOVIE 2 – HEROES: RISING, che arriva al cinema dopo il successo del primo film, che ha incassato più di 21 milioni di dollari in tutto il mondo. In questo nuovo lungometraggio ritroveremo Deku, Bakugo, Todoroki e tutti gli altri studenti della classe A. All Might, l’eroe numero 1 ammirato in tutto il mondo, a malincuore dovrà rinunciare al suo ruolo di simbolo della pace. Proprio per questo, una figura oscura che si muove dietro le quinte deciderà di uscire allo scoperto. Ma un Villain di nome Nine farà la sua comparsa… My Hero Academia è il manga creato da Kohei Horikoshi con oltre 24 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Questo nuovo cortometraggio conferma lo staff delle serie animate e del film precedente: il regista Kenji Nagasaki, lo sceneggiatore Yousuke Kuroda, il character designer Yoshihiko Umakoshi, il compositore della colonna sonora Yuuki Hayashi e lo studio di animazione Bones.

La stagione degli anime al cinema proseguirà il 20, 21 e 22 aprile con RIDE YOUR WAVE, una commovente storia d’amore del visionario regista Masaaki Yuasa, astro nascente dell’animazione giapponese. Vincitore del premio al Miglior Film al Fantasia Film Festival di Montreal e al SITGES International Fantastic Film Festival di Barcellona e del prestigioso Golden Goblet Award allo Shangai International Film festival, RIDE YOUR WAVE racconta la storia di Hinako, una studentessa universitaria amante del surf che si è appena trasferita in una piccola città sul mare. Quando scoppia un improvviso incendio nel suo condominio, Hinako viene salvata da Minato, un vigile del fuoco. Proprio quando i due sembrano essere ormai inseparabili, Minato perde la vita in un incidente in mare. Hinako è così sconvolta che non riesce più nemmeno a guardare l’oceano, ma un giorno canta una canzone che le ricorda i momenti passati insieme e Minato le appare magicamente nell’acqua. Da quel momento in poi, può evocarlo cantando la loro canzone. Ma i due potranno davvero rimanere insieme per sempre? E qual è la vera ragione dell’improvvisa ricomparsa di Minato?

L’arrivo dell’estate si festeggerà con SEVEN DAYS WAR, con la regia di Yuta Murano, uno dei giovani autori più interessanti del panorama dell’animazione giapponese. L’anime è tratto dal romanzo di Osamu Sōda che, pubblicato nel 1985, divenne un’opera di culto per i teenager giapponesi vendendo più di 20 milioni di copie. La storia ci porta in una torrida giornata d’estate, quando all’improvviso un’intera classe di una scuola media scompare nel nulla. In principio si pensa ad un rapimento di massa, ma tra rapimenti veri e propri, isteria collettiva dei genitori e di un sindaco corrotto, si scoprirà che i ragazzi si sono barricati in una fabbrica abbandonata in segno di ribellione contro gli adulti…

La stagione si chiuderà con FATE/STAY NIGHT Heaven’s Feel III. Spring Song, il capitolo conclusivo della terza e più cupa storia di Fate/stay night. Maghi e Spiriti Eroici combattono e si affrontano nella Guerra del Santo Graal, al fine di ottenere la coppa onnipotente in grado di esaudire qualsiasi desiderio. Una guerra distorta, dove una ragazza di nome Sakura Matou annega nell’oscurità a causa dei peccati commessi, e un ragazzo di nome Shirou Emiya si lancia nella furiosa battaglia per proteggere la ragazza che ama e fermare la Guerra. Illyasviel von Einzbern, conoscendo la verità che si cela dietro al conflitto, affronta il proprio destino, mentre Zouken Matou cerca di sfruttare Sakura per soddisfare i propri desideri…