Durante il press tour americano, Jake Kasdan ha avuto modo di parlare di come sia giunto a trovare il giusto approccio e la giusta idea per, il film con The Rock dal 25 dicembre al cinema.

Nel lungometraggio, che arriva a due anni dall’uscita nelle sale di Jumanji: Benvenuti nella Giungla, reduce da uno straordinario successo al box office italiano e internazionale, i protagonisti del film si imbattono di nuovo nel celebre gioco apparso per la prima volta sul grande schermo nell’iconico film del 1995 con protagonista Robin Williams.

La verità è che abbiamo fatto il primo senza pensare davvero a un sequel. Non eravamo concentrati su quell’aspetto. Era più un approccio dettato dal “Cerchiamo di fare il nostro meglio con questo film”. E anche con questo, per me ha senso pensare solo nei termini di un cerchio che si chiude, altrimenti non puoi ottenere successo. Voglio fare film che siano in grado di stare su die piedi. Abbiamo cominciato a pensare a quanto sarebbe stato folle non pensare a cosa fare con un seguito nel momento in cui il primo ha avuto questo risultato sorprendente ed emozionante […] Come potevamo renderlo differente? Come potevamo fare qualcosa che superasse quello che abbiamo fatto l’altra volta? E come potevamo posizionare la nostra gente, questi personaggi ai quali ci siamo affezionati interpretati sia dai ragazzini che dagli avatar? Dove sono ora, cosa sta accadendo nelle loro vite, come potevamo trovare un pretesto per riunirli? È da quel momento che cominci a mettere insieme i pezzi.

Il “primo sequel”, Jumanji – Benvenuti nella Giungla (2017), ha incassato ben 962 milioni di dollari a fronte di un budget stimato dai 90 ai 150 milioni di dollari.

Sarà interessante monitorare le performance di questa nuova iterazione.

Questa la sinossi:

In Jumanji: The Next Level la gang è tornata ma il gioco è cambiato. Rientrati in Jumanji per salvare uno dei loro, i giocatori scoprono che nulla è come avevano previsto. Per sopravvivere al gioco più pericoloso del mondo i protagonisti dovranno affrontare zone sconosciute e inesplorate: dagli aridi deserti fino alle montagne innevate.

Diretto ancora una volta da Jake Kasdan, Jumanji: The Next Level arriva nelle sale a gennaio distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia.

Lo script è a cura di Jake Kasdan, Scott Rosenberg e Jeff Pinker