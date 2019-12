Sono state giornate in cui si è parlato parecchio di, lo sfortunato cinecomic dipassato nelle mani dinella lunga (e costosa) sessione di riprese aggiuntive.

L’argomento è stato toccato quando lo stesso regista ha diffuso le prove fotografiche per confermare l’esistenza del suo montaggio di Justice League, il famigerato “Snyder Cut” e quando il filmmaker ha specificato che il montaggio preliminare ammontava a quasi cinque ore.

E lo abbiamo fatto citando il sostanziale disinteresse di Henry Cavill verso la citata Snyder Cut:

Non c’è una ragione particolare. Voglio dire, mi mancano i miei baffi, che sono la cosa più importante. Per me si tratta di uno straziante promemoria del fatto che non li ho più e non mi va di andare a riscavare in profondità quella ferita.