La fine della saga degli Skywalker sta per essere finalmente narrata con il nonoin arrivo il 18 dicembre nei cinema e, in una nuova intervista rilasciata al New York Times (via CB.com ),, boss della Lucasfilm è tornata a parlare del futuro del franchise e del rapporto che queste nuove storie avranno con la mitologia creata da George Lucas.

L’executive ha spiegato:

Non è che non abbiamo nulla in cui immergerci, ma si tratta, in realtà, di indicazioni di massima sulla strada da percorrere, cartelli che ci danno una direzione. Non trascorriamo molto tempo a cercare di definire cos’è che George suggerisce con questa mitologia. Racconti le storie di persone poi prendi la mitologia di Star Wars e la applichi ai loro conflitti.

Giusto qualche giorno fa, con Gizmodo, Kathleen Kennedy ha parlato della scena finale Star Wars: Gli Ultimi Jedi sottolineando come il ragazzino che spazza e guarda verso il cielo sia molto rappresentativo del franchise, e che il vero tema al centro di Star Wars non sia la famiglia Skywalker ma la Forza:

Penso che Star Wars sia legato al significato della Forza. Senza dubbio, questo fa parte di ciò che Episodio IX è. Ma la Forza è al centro delle conversazioni che stiamo avendo legate al futuro di Star Wars e alla direzione che prenderemo. Una volta che lasceremo alle spalle Episodio IX e inizieremo a raccontare nuove storie, sarà la Forza a comporre le fondamenta di Star Wars.

Quanto ai prossimi progetti collegati al franchise di Star Wars dovremo presumibilmente avere un po’ di pazienza prima di scoprire cosa abbia in serbo la Lucasfilm per quel che riguarda il destino cinematografico della saga.

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker di J.J. Abrams sarà al cinema il 18 dicembre 2019.

Nel cast torneranno Mark Hamill (Luke Skywalker), Anthony Daniels (C-3PO), Billy Dee Williams, Carrie Fisher (grazie a materiale d’archivio) e ovviamente i nuovi protagonisti Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd (figlia di Carrie Fisher), Lupita Nyong’o.

Nuovi membri del cast saranno Naomi Ackie, Keri Russell e Richard E. Grant.

Scritto da Abrams con Chris Terrio, il film è prodotto da Kathleen Kennedy, Abrams e Michelle Rejwan.

Nella troupe John Williams (colonna sonora), Dan Mindel (fotografia), Rick Carter e Kevin Jenkins (scenografi), Michael Kaplan (costumi), Neal Scanlan (creature e droidi), Maryann Brandon e Stefan Grube (montaggio), Roger Guyett (effetti visivi), Tommy Gormley (primo assistente regista) e Victoria Mahoney (regista di seconda unità).

