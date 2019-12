Dopodi Martin Scorsese edi Noah Baumbach,si appresta a proporre un’altra pellicola a suo modo di peso, ovvero, il film di Michael Bay con Ryan Reynolds.

Ed è stato proprio durante un’intervista rilasciata a margine della premiere del lungometraggio in quel di New York che Ryan Reynolds ha affermato di non essere dello stesso avviso di Martin Scorsese circa i film fruiti sugli smartphone.

La star ha detto:

Martin Scorsese aveva toccato la questione durante un’intervista a Peter Travers concessa a margine dell’arrivo di The Irishman in streaming.

In quella sede, il leggendario regista si era così espresso:

Non ci ho mai pensato. Posso certamente dire che negli ultimi 20 anni, anno più anno meno, ho fatto film sia per la televisione che per il cinema, in termini di dimensioni dello schermo. Mai per il telefono. Non saprei neanche come fare. Mi piacerebbe, ma non so come si fa. È una cosa che non capisco. Mi rendo conto che ci saranno film concepiti anche per questi dispositivi, ma mi sento di suggerire che, se mai vi dovesse venire voglia di vedere una delle mie pellicole o un film in genere, di non guardarlo su un telefono. Almeno un iPad, un iPad grande magari.