In un’intervista con Variety , John Boyega è tornato a parlare delle guerre del fandom di, questa volta focalizzandosi sulla lotta tra “ship“, ovvero tra le fazioni di chi parteggia per la relazione romantica tra due personaggi dei film.

A volte questi conflitti sui social toccano livelli decisamente aggressivi e l’attore ha detto la sua in proposito:

Ecco un estratto dall’intervista condotta dal giornale:

Una cosa esplosa sui social network è il movimento dei fan a favore della coppia composta da Finn e Poe, usando hashtag per la ship come #FinnPoe e #Stormpilot. Cosa si prova a dover fare i conti con le aspettative dei fan?

Già, ci sono anche i Reylo, quelli che tifano per Rey e Kylo Ren. Fare questa esperienza è stato interessante, perché adoro Star Wars. Credo che Star Wars debba lasciar vagare l’immaginazione, fornire un’opportunità di creare un mondo tutto tuo attorno ai personaggi.

Ciò che non mi piace è la guerra tra le varie parti, che trovo la cosa più stupida al mondo. È un universo grande: qualcuno fa il tifo per Reylo, qualcun altro per Finn e Poe. Qualcuno può preferire Poe e Rey insieme e così via. Si parla di Guerre Stellari, no? Divertiamoci un po’! Il conflitto mi induce a dire: “Ok, ragazzi, stiamo tutti calmi”. Parliamo di “Guerre Stellari”, non di “Guerre Tribali”.