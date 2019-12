È pieno di sorprese, sovversioni e ogni sorta di scelta audace. Ma, d’altro canto, è un po’ un approccio meta alla storia. Non penso che le persone vadano a vedere Star Wars per sentirsi dire “Questo non conta”. Ma ha comunque gettato le basi per The Rise of Skywalker, una storia che ha bisogno di un’oscillazione del pendolo in una direzione in maniera tale da andare poi nell’altra.

ha discusso svariate volte die del suonel corso della promozione stampa di. Ieri, ad esempio, abbiamo segnalato le dichiarazioni del regista presenti in un lungo approfondimento del New York Times in cui ribadiva i suoi complimenti verso la pellicola spiegando, però, quello con cui si è trovato meno a proprio agio.

Parole che, chiaramente, sono state travisate da chi ci ha voluto leggere una qualche forma di critica nei confronti del collega nonostante avesse già illustrato cosa lo ha sorpreso di più del film scritto e diretto dal collega e degli aspetti positivi della pellicola.

Kevin Polowy di Yahoo Entertainment ha diffuso su Twitter un estratto della sua chiacchierata con JJ Abrams in cui si è toccata nuovamente la questione del rapporto con Star Wars: Gli Ultimi Jedi.

Le parole del filmmaker sono, di nuovo, all’insegna della stima:

Rian è un regista dotato di un talento incredibile. Non so se hai visto Cena con Delitto – Knives Out, ma l’ho amato. È abilissimo, un narratore di razza. Quando è salito a bordo del progetto, nei giorni in cui stavamo cominciando a girare Il Risveglio della Forza, ero davvero emozionato al pensiero di scoprire cosa avrebbe fatto. Ed è divertente perché una delle prime cose che ho pensato è stata “Non vedo l’ora di vedere tutti gli amici finalmente insieme”. Cosa che nel suo film non accade davvero. Rey non incontra Poe fino alla fine. Rey e Finn non sono insieme. E proprio per questo, le sue scelte hanno davvero aiutato le nostre per Star Wars 9. E ci ha anche consentito di averli insieme in quest’avventura che, anche se si tratta della terza pellicola, è sostanzialmente la prima volta che li riunisce tutti insieme.

Ma ci sono davvero una pletora di dettagli e snodi narrativi che Rian ha impostato con il suo lungometraggio che abbiamo affrontato in questo film. Non penso che questo Star Wars sarebbe mai diventato quello che è senza quello che ha fatto Rian, quindi non posso che essergli grato.