, come la maggior parte del fandom di, vorrebbe rivedere in commercio le versioni originali, prive delle varie modifiche arrivate nel corso degli anni, dei primi tre episodi di Guerre Stellari,

Il regista di Star Wars: L’Ascesa di Skywalker ne ha parlato durante un’intervista promozionale per la sua nuova pellicola:

Vorresti rivedere in commercio le versioni cinematografiche originali della Trilogia Classica di Star Wars?

Sì, e ho anche chiesto che lo facessero.

Davvero?

Sì, voglio dire chi non vorrebbe rivederla? Ma mi è stato detto che, per ragioni che non posso pienamente capire, che non è possibile. Ed è un peccato perché è una cosa che amo. È divertente perché quando stavamo lavorando al Risveglio della Forza, stavamo discutendo di questa scena fra Vader e l’Imperatore e non eravamo d’accordo su quello che veniva detto in quel frangente. Ed era una cosa folle perché abbiamo poi realizzato che parlavamo di due versioni differenti, la versione “senza effetti speciali” che puoi ormai trovare solo online e quella che la gente può vedere adesso. Suppongo fosse ciò che George voleva fare ed è una cosa che rispetto, ma, allo stesso tempo, c’è qualcosa nelle versioni cinematografiche originali, che la gente ama davvero tanto. E sarebbe bello metterle a disposizione del pubblico mainstream.