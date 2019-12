a dominare la classifica americana venerdì: il film ha raccolto 19.4 milioni di dollari nel primo giorno di sfruttamento, inclusi 4.7 milioni di dollari alle anteprime di giovedì. La cifra sposta verso l’alto le proiezioni per il weekend, che passano da 40/45 milioni a ben 55 milioni in tre giorni (la Sony le ha alzate a 50 milioni). Il primo film, lo ricordiamo, raccolse 405 milioni di dollari complessivi.

Al secondo posto troviamo Frozen 2: Il Segreto di Arendelle, con 4.4 milioni di dollari e un totale di 351.8 milioni di dollari: nel weekend dovrebbe incassare 19.6 milioni di dollari.

Terzo posto per Cena con Delitto – Knives Out, con 2.65 milioni di dollari e un totale di 79 milioni di dollari in poco più di due settimane.

Debutta al quarto posto Black Christmas, con soli 1.8 milioni di dollari: nel weekend dovrebbe raccogliere 4.4 milioni di dollari, un esordio deludente. Non convince neanche il lancio di Richard Jewell, con soli 1.5 milioni di dollari: il film di Clint Eastwood dovrebbe raccogliere solo 5.2 milioni di dollari in tre giorni (la metà di quanto si prevedeva). Ma non è detta l’ultima: il passaparola positivo potrebbe tradursi in una buona tenuta.

