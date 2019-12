Non ci sono dubbi relativi al fatto chedisia una delle pellicole più attese del prossimo anno.

E non c’erano dubbi riguardo al fatto che anche questa pellicola del regista inglese avrebbe avuto un marketing particolare, così come accaduto con le altre opere del filmmaker.

Finora, a parte delle immagini rubate dai set in giro per l’Europa e un teaser arrivato solo nei cinema (e in versione bootleg) qualche settimana fa, non abbiamo visto praticamente nulla di ufficiale.

Qualche ora fa, il profilo Twitter Ufficiale del film ci ha regalato un promo di circa cinquanta secondi in cui tutto quello che possiamo vedere è una versione rotante del titolo palindromo del film. Inizialmente i caratteri sono neri su sfondo bianco, poi, a metà, diventa l’opposto.

Potete vederlo qua sotto:

Vi ricordiamo che molto presto, in occasione della release di Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, qualcosa di più sostanzioso riguardante Tenet, il nuovo film di Christopher Nolan, potremo vederlo, per lo meno nei cinema IMAX. Il prologo del film che verrà proposto prima delle proiezioni di Star Wars 9 nelle sale del circuito citato poco fa ( qualcosa di analogo era accaduto anche con Dunkirk e Rogue One: a Star Wars Story).

È probabile inoltre che le proiezioni del prologo nei cinema IMAX corrispondano a proiezioni di un nuovo trailer nelle altre sale, questa volta collegate a un debutto online.

Tenet: il film di Christopher Nolan nei cinema dal 17 luglio 2020

Nel cast della pellicola, scritta e diretta da Nolan e della quale non sappiamo nulla a livello di trama, oltre a Washington e Pattinson vi saranno Elizabeth Debicki, Aaron Taylor-Johnson, Michael Caine, Kenneth Branaghm, Clémence Poésy, Himesh Patel e Dimple Kapadia.

Alla fotografia vi sarà Hoyte van Hoytema, mentre Ludwig Göransson si occuperà delle musiche. L’uscita è prevista per il 17 luglio 2020.

Cosa ne pensate? Curiosi di vedere Tenet il nuovo film di Christopher Nolan?