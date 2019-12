La prima volta che abbiamo parlato del film di Cats, l’idea era di utilizzare del makeup prostetico sugli attori. Abbiamo fatto delle prove, ma si venivano a creare troppi problemi tecnici con i ballerini che si surriscaldavano, era impossibile dare l’impressione che si stessero divertendo. Non veniva bene, quindi abbiamo lasciato perdere e abbiamo trovato una nuova soluzione.

Come sapete, il primo trailer di ha suscitato reazioni contrastanti sui social , principalmente per via della scelta di creare l’aspetto dei personaggi interpretati da star come Jennifer Hudson, Idris Elba, Ian McKellen, Taylor Swift, Judi Dench e tanti altri utilizzando la CGI. Ora, a pochi giorni dall’uscita nei cinema americani, i produttori del film parlano direttamente a Variety e spiegano che se fossero stati utilizzati semplicemente costumi e makeup come nel musical teatrale il risultato sarebbe stato poco credibile. Spiega, chairman di Universal Filmed Entertainment Group:

Eric Fellner e Tim Bevan, produttori della Working Title, aggiungono che le critiche hanno contribuito a far parlare del film per mesi:

Non esiste la cattiva pubblicità. Cosa dovremmo dire? Il fatto è che più di 100 milioni di persone hanno visto il trailer e sì, alcune di loro non lo hanno apprezzato, ma questo è il mondo in cui viviamo: chi non apprezza le cose spesso alza la voce e si fa sentire di più. […] Forse c’erano delle persone che non conoscevano Cats, e probabilmente si aspettavano qualcosa di più animato, animali a quattro zampe. Chi conosceva Cats ha reagito in maniera positiva.

Va detto che il trailer finale conteneva effetti visivi più rifiniti e infatti online ha generato meno controversie. Costato circa 100 milioni di dollari, Cats ha attraversato una lunga fase di post-produzione (che ha comportato anche modifiche al design e alla cgi in seguito al backlash online dopo l’uscita del primo trailer) che è terminata solo qualche giorno fa: la première inglese è stata infatti rinviata per questo motivo.

Cats è stato girato in motion-capture e i personaggi realizzati poi in cgi su un set “a misura di gatto” (vedi il backstage).

Nel cast troviamo Jennifer Hudson (Grizabella), Ian McKellen (Gus il gatto teatrale), Idris Elba (l’antagonista Macavity), Judi Dench (Old Deuteronomy), Rebel Wilson (Jennyanydots), Taylor Swift, James Corden, Laurie Davidson, Mette Towley e i ballerini del Royal Ballet Steven McRae (Skimbleshanks) e Francesca Hayward (Victoria).

Adattato per il grande schermo da Hooper e Lee Hall (Billy Elliot), Cats è prodotto da Hooper e da Tim Bevan e Eric Fellner della Working Title, e da Debra Hayward (Les Misérables).

Cats è un musical in due atti del 1981 composto da Andrew Lloyd Webber su testi di Thomas Stearns Eliot (con aggiunte di Trevor Nunn e Richard Stilgoe). Il libro di Thomas Stearns Eliot da cui è tratto è Il libro dei gatti tuttofare, che consiste in una raccolta di poesie con gatti come protagonisti.

