A fronte di un budget di circa 48 milioni di dollari (spese di promozione esclusive), il nuovodi Elizabeth Banks ha raggiunto quota 55 milioni in tutto il mondo, garantendosi l’appellativo di flop.

La regista ha già avuto modo di dire la sua sull’insuccesso della pellicola, ma oggi tocca a una delle protagoniste, Kristen Stewart, che in un’intervista con The Playlist ha ammesso:

Sinceramente, se non avessi realizzato un film di cui non fossi stata orgogliosa e la gente l’avesse amato, sarei stata distrutta. Fortunatamente non ci sto male perché vado molto fiera del film. Viviamo in un clima polarizzante bizzarro, in cui è difficile promuovere un film come quello. E poi dover gestire interviste estremamente politicizzate e complesse da cinque minuti parlando di argomenti femministi legati a Charlie’s Angels è stato… insomma, volevamo solo divertirci un po’.