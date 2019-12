È Entertainment Weekly a pubblicare le prime immagini ufficiali di, il nuovo film con Keanu Reeves e Alex Winter in uscita nel 2020.

Il sito ricorda di aver ospitato una reunion dei due protagonisti quasi due anni fa, e che proprio quell’evento ha dato il “la” al nuovo film scritto da Chris Matheson ed Ed Solomon a quasi trent’anni da Bill & Ted – Un Mitico Viaggio.

Questo terzo film vede nuovamente Bill S. Preston Esq. (Winter) e Ted Theodore Logan III (Reeves) al lavoro sulla musica per la loro band, i Wyld Stallyns, stavolta aiutati dalle loro figlie (Samara Weaving e Brigette Lundy-Paine). Mentre Reeves, in questi trent’anni, è diventato una star internazionale, Winter si è dedicato principalmente alla regia di documentari, anche se parlando a EW spiega di non essersi sentito arrugginito con la recitazione: “Se avessi dovuto recitare nel Re Lear me la sarei fatta sotto, ma conosco questo personaggio ormai molto bene, non è stato un problema.”

Potete vedere le immagini, nelle quali vengono introdotte le due figlie dei protagonisti ma anche il ritorno della Morte, qui sotto:

Bill & Ted Face the Music

Bill & Ted Face the Music

Bill & Ted Face the Music





Ed Solomon e Chris Matheson, ovvero gli sceneggiatori dei primi due capitoli hanno scritto il film che sarà diretto da Dean Parisot (Red 2).

Anche se una profezia aveva profetizzato che il Rock and Roll di Bill e Ted avrebbe salvato il mondo, i due amici si ritrovano ora ad essere uomini di mezza età assorbiti dalle proprie famiglie. Hanno scritto migliaia di brani, ma nessuna canzone buona, tanto meno la canzone più grande mai composta. Dei visitatori dal futuro però ricorderanno ai nostri eroi che solo una loro canzone può salvare la vita come noi la conosciamo. Con l’aiuto delle loro figlie e con una nuova ispirazione, Bill e Ted affronteranno un viaggio alla ricerca della canzone in grado di stabilire equilibrio nell’universo.

Tra i produttori del progetto troviamo Scott Kroopf (Limitless), Alex Lebovici e Steve Ponce dei Hammerstone Studios. Il film uscirà il 21 agosto 2020.

