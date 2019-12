Non è un mistero che le date d’uscita già fissate da uno studio siano un vero e proprio incubo per alcuni registi, costretti a fare corse contro il tempo per non incorrere in slittamenti o nell’ira delle distribuzioni:è di questo avviso.

Il regista di Doctor Strange e del suo sequel Doctor Stange nel multiverso della pazzia ha infatti preso la parola su twitter per manifestare un certo dissenso nei confronti delle date imposte dagli studi. Che si stesse riferendo ai Marvel Studios?

“Le date d’uscita fissate da uno studio sono nemiche dell’arte“.

Un utente ha poi risposto al regista che nemici dell’arte sono anche “i continui rimaneggiamenti“. “Ah sì? Quale opera potenzialmente grandiosa hanno mai rovinato?” ha ribattuto il cineasta.

Studio release dates are the enemy of art. — N O S ⋊ Ɔ I ᴚ ᴚ Ǝ ᗡ ⊥ ⊥ O Ɔ S (@scottderrickson) December 16, 2019

Intitolato Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il sequel di Doctor Strange annunciato a luglio 2019 durante il lungo panel al Comic-Con di San Diego sarà nei cinema il 7 maggio 2021.

Diretto ancora una volta da Scott Derrickson, il film vedrà nuovamente nel cast Benedict Cumberbatch nei panni dell’iconico supereroe e sarà il primo cinecomic dell’UCM a tinte horror. “Sarà il primo cinecomic terrificante dell’Universo cinematografico Marvel“, ha promesso il regista, che ha una certa esperienza nel campo horror.

Accanto a Benedict Cumberbatch nel cast troveremo Elizabeth Olsen nei panni di Scarlet Witch. Il film avrà una certa rilevanza perché per la prima volta un progetto Marvel Studios sarà direttamente collegato con una serie Disney +. In questo caso si tratta di WandaVision, ora in fase di riprese.

