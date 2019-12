In maniera abbastanza curiosa, qualche giorno fa tantoquantohanno avuto modo di parlare del rapporto con il fandom diin un paio di interviste che, però, sono iniziate a circolare online con qualche giorno di “differita”. Delle parole espresse dal regista de Gli Ultimi Jedi abbiamo già avuto modo di discutere ( CLICCA QUI ).

Adesso tocca a quelle di JJ Abrams, da oggi nei cinema italiani con Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, il capitolo finale di una saga cominciata nel 1977.

Parlando con Peter Travers, Abrams ha spiegato di non considerare i fan come “degli avversari” da sfidare con le storie che decide di raccontare.

Non puoi pensare ai fan di Star Wars come a degli avversari. Sono appassionati e possono sicuramente finire per essere litigiosi, ma mi pare, e parlo come fan di Star Wars, che per il fatto stesso di essere così interessati… capisco bene il loro amore per la serie. Ergo, per quel che mi riguarda, mi pare una vera e propria benedizione essere coinvolto in qualcosa che è così importante per così tante persone.