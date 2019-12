In attesa del primo trailer di, nuovo film di Entertainment Weekly ci regala uno sguardo al film con due immagini tratte dalla pellicola che ritraggono(e sullo sfondo anche Elizabeth Debicki).

Le immagini, che potete vedere qua sotto, sono accompagnate da una breve ma interessante dichiarazione di Nolan, che descrive il progetto così:

Siamo partiti dal punto di vista di un film di spionaggio, ma stiamo andando in numerosi posti diversi. Stiamo attraversando molti generi diversi, spero, in maniera eccitante e fresca. [La produttrice] Emma [Thomas] e io abbiamo messo insieme molte produzioni su larga scala, ma questa è sicuramente la più grande in termini di portata internazionale. Abbiamo girato in sette Paesi, ovunque, con un cast enorme e dei set enormi. Non c’è dubbio, è il film più ambizioso che abbia mai realizzato.