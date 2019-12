Avatar: James Cameron aggiorna sulla lavorazione dei sequel

In una nuova intervista con Variety ha parlato della lavorazione ai sequel di Avatar , aggiornando sullo stato della produzione.

“Dal 2013 a oggi abbiamo in generale progettato tutto il mondo dei quattro film” ha detto il regista. “Abbiamo scritto e ultimato lo script dei quattro film, scelto gli attori e girato le parti in performance capture per il 2° e il 3° e per la prima parte del 4°. Con le riprese dal vero abbiamo quasi finito. Ci mancano un paio di mesi in Nuova Zelanda in primavera, ma siamo nei tempi“.

Ha poi aggiunto:

La gente non comprende le proporzioni e la complessità della lavorazione. È come lavorare a due grossi film d’animazione. Tipicamente un film d’animazione necessita di una lavorazione di quattro anni, perciò se si fanno due conti, siamo nei tempi per l’uscita a dicembre 2021.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Ricordiamo che nel cast torneranno Sam Worthington, Zoe Saldana, Joel David Moore, Giovanni Ribisi, Stephen Lang e Sigourney Weaver. A loro si aggiungono Kate Winslet, Cliff Curtis e Oona Chaplin, CCH Pounder, Britain Dalton, Duane Evans Jr., Filip Geljo, Jamie Flatters, Bailey Bass, Trinity Bliss, e Jack Champion.

Scritti da Cameron insieme a Rick Jaffa, Amanda Silver, Josh Friedman e Shane Salerno, i sequel sono prodotti da Cameron e Jon Landau con la loro Lightstorm Entertainment e dalla 20th Century Fox.

Le riprese dei primi due sequel di Avatar sono partite il 25 settembre 2017 negli studi di Manhattan Beach in California, per poi spostarsi in Nuova Zelanda, agli Stone Street Studios di Wellington e successivamente ai Kumeu Studios di Auckland.

Il bugdget complessivo per i quattro progetti dovrebbe superare il miliardo di dollari, con una media di 250 milioni di dollari circa a film.

Avatar 2 uscirà il 17 dicembre 2021.