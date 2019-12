La situazione è, con tutta probabilità, destinata a cambiare nel corso delle prossime settimane in virtù della release di, ma, al momento, suregnano i leggendari Classici d’Animazione della Casa di Topolino.

L’Hollywood Reporter ha pubblicato un interessante report sulle abitudini di visione e fruizione degli abbonati in queste prime settimane di vita del servizio streaming che, a partire dal 31 marzo, sarà finalmente disponibile anche in Italia e in molti altri dei principali mercati internazionali.

Stando al sondaggio pubblicato dal magazine, il 22% degli abbonati (appartenenti a tutte le fasce di età) hanno detto di guardare e riguardare principalmente i lungometraggi animati, un numero superiore al 21% che dice di optare per Star Wars o al 15% che sceglie Marvel. Gli altri risultati vedono Pixar (14%), Disney Channel (9%), I Simpson (5%), National Geographic (3%) o le produzioni originali Disney+ (2%).

Vi ricordiamo che, propio come Netflix, la Disney non rende pubblici i numeri relativi alle visualizzazioni ottenute dalle varie proposte di Disney+ (sono più di 500 i film e circa 7500 gli episodi di serie TV fruibili sulla piattaforma).

Vi ricordiamo che, propio come Netflix, la Disney non rende pubblici i numeri relativi alle visualizzazioni ottenute dalle varie proposte di Disney+ (sono più di 500 i film e circa 7500 gli episodi di serie TV fruibili sulla piattaforma).

