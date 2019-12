Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Sappiamo molto bene che i Marvel Studios sono soliti creare dei trailer con dei passaggi che poi non saranno effettivamente proposti allo stesso modo nel film che arriva in sala. E non ci riferiamo tanto alle ben note questioni di “scene che non finiscono nel montaggio finale”, ma proprio di omissioni (o addirittura aggiunte) atte a preservare l’effetto sorpresa della storia.

Il trailer finale di Star Wars: L’Ascesa di Skywalker uscito lo scorso 21 ottobre ha fatto qualcosa di analogo.

Ovviamente, nonostante il tag spoiler presente nell’articolo, v’invitiamo nuovamente a smettere di leggere qualora non abbiate ancora visto la pellicola di JJ Abrams.

Tornando al trailer, quando – a 1′ e 15” circa – arriva il momento in cui C-3PO dice di voler dare un ultimo sguardo ai propri amici, il montaggio lascia credere che sia presente anche Chewbacca nonostante nelle inquadrature precedenti il Wookie sia assente per i motivi ben noti a chi ha già visto il lungometraggio.

Potete vedere il filmato direttamente qua sotto:

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker di J.J. Abrams è al cinema dal 18 dicembre 2019.

Nel cast torneranno Mark Hamill (Luke Skywalker), Anthony Daniels (C-3PO), Billy Dee Williams, Carrie Fisher (grazie a materiale d’archivio) e ovviamente i nuovi protagonisti Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd (figlia di Carrie Fisher), Lupita Nyong’o.

Nuovi membri del cast sono Naomi Ackie, Keri Russell e Richard E. Grant.

Scritto da Abrams con Chris Terrio, il film è prodotto da Kathleen Kennedy, Abrams e Michelle Rejwan.

Nella troupe John Williams (colonna sonora), Dan Mindel (fotografia), Rick Carter e Kevin Jenkins (scenografi), Michael Kaplan (costumi), Neal Scanlan (creature e droidi), Maryann Brandon e Stefan Grube (montaggio), Roger Guyett (effetti visivi), Tommy Gormley (primo assistente regista) e Victoria Mahoney (regista di seconda unità).

Cosa ne pensate? Potete commentare qui sotto o sul forum!

