di, come noto, è stato battuto dadei fratelli Russo che lo ha spodestato dal primo posto del podio dei maggiori incassi cinematografici di tutti i tempi (con dato non aggiornato all’inflazione, ndr.).

Lo stesso James Cameron, lo scorso luglio, si è complimentato col film dei Marvel Studios con un post pubblicato sulla pagina ufficiale di Avatar (trovate tutto qua) per poi affermare che il sorpasso gli ha dato “molta speranza” circa lo stato di salute del cinema:

Mi ha dato tantissima speranza. Avengers: Endgame è la prova dimostrabile che le persone vanno ancora al cinema. Quello che mi spaventava di più di girare Avatar 2 e Avatar 3 è il fatto che il mercato è cambiato così tanto, e che potesse essere passata l’epoca in cui le persone sono entusiaste di andare in una sala buia con un gruppo di estranei per guardare qualcosa.

In una nuova chiacchierata fatta con USA Today fatta in occasione dei dieci anni dell’uscita del primo Avatar, James Cameron si è però detto certo che il sequel della pellicola “ristabilirà gli equilibri” riportando la sua creatura in cima alla classifica:

Credo sia una certezza. Ma lasciamo che Avengers: Endgame si goda il suo momento e celebriamo il fatto che le persone stanno ancora andando al cinema.

Il filmmaker ribadisce di aver davvero apprezzato la pellicola dei Russo, ma di stare accarezzando l’idea di tornare in prima posizione:

Non vorrei suonare irriverente, ma ci hanno battuto di una minuzia (8 milioni di dollari circa, ndr.). Ho fatto i conti giusto prima, ci hanno superato per un quarto del percento, penso che a livello di contabilità si tratti di un errore di arrotondamento.

Cosa ne pensate delle parole di James Cameron? Pensate anche voi che il seguito di Avatar possa battere gli incassi di Avengers: Endgame oppure pensate che il nome del regista non abbia più il “peso commerciale” di un tempo? Come sempre, potete dire la vostra nei commenti qua sotto!