, dalla colonna sonora realizzata daperil brano della saga più ascoltato su Spotify (via Screenrant ).

Il pezzo, come noto, accompagna lo spettacolare duello fra Obi-Wan Kenobi e Qui-Gon Jinn contro Darth Maul.

Il secondo posto è occupato da “Across the Stars” da L’Attacco dei Cloni e il terzo dall’iconica “Marcia Imperiale” che ha fatto la sua prima “apparizione” nell’Impero Colpisce Ancora. Molto popolari anche il “Tema di Rey” dal Risveglio della Forza e “Battle of the Heroes” da La Vendetta dei Sith. Spotify ha svelato che, dal 2015 a oggi, i sottoscrittori hanno ascoltato più di 6.7 milioni di ore di musica da Star Wars e che il picco di ascolti si registra, in genere, durante il May the Fourth.

Potete ascoltare Duel of the Fates direttamente qua sotto:

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker di J.J. Abrams è al cinema dal 18 dicembre 2019.

Nel cast tornano Mark Hamill (Luke Skywalker), Anthony Daniels (C-3PO), Billy Dee Williams, Carrie Fisher (grazie a materiale d’archivio) e ovviamente i nuovi protagonisti Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd (figlia di Carrie Fisher), Lupita Nyong’o.

Nuovi membri del cast sono Naomi Ackie, Keri Russell e Richard E. Grant.

Scritto da Abrams con Chris Terrio, il film è prodotto da Kathleen Kennedy, Abrams e Michelle Rejwan.

Nella troupe John Williams (colonna sonora), Dan Mindel (fotografia), Rick Carter e Kevin Jenkins (scenografi), Michael Kaplan (costumi), Neal Scanlan (creature e droidi), Maryann Brandon e Stefan Grube (montaggio), Roger Guyett (effetti visivi), Tommy Gormley (primo assistente regista) e Victoria Mahoney (regista di seconda unità).

