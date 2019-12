Zack Snyder torna su Vero per mostrare ai suoi fan una nuova immagine con Steppenwolf e Wonder Woman relativa alla sua versione di, lo sfortunato cinecomic del regista passato nelle mani dinella lunga (e costosa) sessione di riprese aggiuntive.

Questa volta si tratta di un’illustrazione di una sequenza molto violenta in cui Wonder Woman avrebbe dovuto decapitare Steppenwolf.

Il regista ha inoltre risposto al commento di un fan che alludeva alle recenti parole di Gal Gadot sulla decisione di togliere spada e scudo a Diana Prince. Secondo il regista, Wonder Woman si batte per la verità e per l’amore, ma è disposta ad abbattere “tutti coloro che desiderano distruggere amore e verità con vendetta furiosa“.

Ecco l’immagine:

Justice League, ricordiamo, è uscito nelle sale il 23 novembre 2017. Zack Snyder, che ha dovuto lasciare il progetto in piena post-produzione a causa di una tragedia in famiglia, ha così passato il testimone a Joss Whedon, che ha supervisionato il film in sua vece.

