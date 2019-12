, come ben sappiamo, è tornato nuovamente a vestire i panni di Lando Calrissian in, film appena uscito nelle sale. Nonostante questo Lando e Han Solo non hanno avuto modo di incontrarsi in questa nuova trilogia, ma Williams ha voluto comunque celebrare gli oltre 40 anni di amicizia con il suo collega e amico

L’attore ha infatti pubblicato online una foto di loro due alla premiere del film, aggiungendo la didascalia: “Alcune cose non cambiano mai… oltre 40 anni di amicizia”.

Ecco il suo tweet:

Some things never change…over 40 years of friendship😎#TheRiseOfSkywalker pic.twitter.com/4jac7eeOuK — Billy Dee Williams (@realbdw) December 19, 2019

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker di J.J. Abrams è al cinema dal 18 dicembre 2019.

Nel cast tornano Mark Hamill (Luke Skywalker), Anthony Daniels (C-3PO), Billy Dee Williams, Carrie Fisher (grazie a materiale d’archivio) e ovviamente i nuovi protagonisti Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd (figlia di Carrie Fisher), Lupita Nyong’o.

Nuovi membri del cast sono Naomi Ackie, Keri Russell e Richard E. Grant.

Scritto da Abrams con Chris Terrio, il film è prodotto da Kathleen Kennedy, Abrams e Michelle Rejwan.

Nella troupe John Williams (colonna sonora), Dan Mindel (fotografia), Rick Carter e Kevin Jenkins (scenografi), Michael Kaplan (costumi), Neal Scanlan (creature e droidi), Maryann Brandon e Stefan Grube (montaggio), Roger Guyett (effetti visivi), Tommy Gormley (primo assistente regista) e Victoria Mahoney (regista di seconda unità).

